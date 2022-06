Z avtomobilom pijan zapeljal v Sočo

Okoli pol dveh zjutraj so policisti in gasilci dobili obvestilo, da je voznik pri kraju Ajba zapeljal s ceste in končal v reki Soči. Na varno je splaval sam, avto, ki je povsem uničen, pa so iz vode potegnili gasilci.

51-letnik je zaradi hitrosti med vožnjo v desnem ovinku zapeljal naravnost, prebil zaščitno ograjo in končal v reki, je povedal predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik. Dodal je, da voznik nima vozniškega dovoljenja, za volan pa je sedel pod vplivom alkohola. Čaka ga plačilni nalog.

Na prizorišče nesreče so vpoklicali tudi gasilce Gasilske enote Nova Gorica (GENG). Na kraj je najprej odšla nočna izmena, nato pa so aktivirali še potapljače, saj niso vedeli, ali je bil poleg voznika v avtomobilu še kdo, je pojasnil poveljnik GENK Simon Vendramin, ki je tudi sam sodeloval pri intervenciji.

Na srečo je bil voznik v avtomobilu sam in naj bi jo odnesel brez poškodb. Kljub temu so ga reševalci preventivno odpeljali v šempetrsko bolnišnico na opazovanje.

Gasilci so vozilo najprej s posebnimi vrečami spravili iz vode, nato pa so ga z avtodvigalom dvignili na cesto. Ta je bila več ur zaprta, promet je po njej stekel šele ob 6.40.