Z balvana v Sočo skočil deček in se lažje poškodoval

Novogoriški policisti so včeraj (31. julija) ob 17.35 prejeli obvestilo, da se je na reki Soči blizu naselja Trnovo ob Soči poškodovala mlajša oseba.

Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da se je otrok, državljan Nemčije, v skupini še petih oseb (vključno z njegovimi starši), udeležili spusta po reki z raftom v organizaciji lokalnega podjetja.

Za krajši čas so udeleženci raftanja naredili premor in se ustavili na kraju, imenovanem Manhattan. Tam so z bližnjega balvana skakali v reko.

Kasneje je z večje skale z višine nekaj metrov v skočil tudi otrok in se lažje poškodoval – čutil je bolečine v predelu hrbtenice.

Kasneje so ga kraju oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči (NMP) Zdravstvenega doma (ZD) Tolmin, nato so ga prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga preventivno prepeljali na nadaljnji pregled v ljubljanski klinični center.

Policisti PP Bovec so glede na dozdajšnje ugotovitve tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.