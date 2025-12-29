Z BMW-jem bežal pred policisti in ogrožal druge, končal je v potoku

V noči s sobote na nedeljo so bili novomeški policisti obveščeni o motečem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Dobruške vasi in Hudej ogrožal ostale udeležence v prometu in trčil v ograjo.

Policisti so se takoj odzvali in voznika avtomobila znamke BMW X3 izsledili. Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar jih ni upošteval. S pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, potem pa izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v potok.

Policisti so zoper 27-letnega voznika in 25-letnega sopotnika uporabili prisilna sredstva in ju obvladali. 27-letniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola (1,33 g/kg) in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so odvzeli prostost in ga pridržali. Poskrbeli so tudi za psa, ki sta ga imela v vozilu, in zasegli več nabojev in novo motorno žago, za katero nista znala pojasniti izvora. Zasegli so BMW, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic in 27-letniku izdali plačilni nalog ter napisali obdolžilni predlog.

Za ugotovljene kršitve je predvidena globa v višini 3.060 evrov. Na podlagi klasifikacije nabojev bodo policisti izvedli tudi ukrepe zaradi kršitev Zakona o orožju in ugotavljali izvor zasežene motorne žage. Zaradi kršitev javnega reda in miru so plačilni nalog izdali tudi 25-letnemu potniku.