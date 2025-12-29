Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Z BMW-jem bežal pred policisti in ogrožal druge, končal je v potoku

Novo mesto, 29. 12. 2025 12.07 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
U.Z.
Policijsko vozilo z lučmi

Voznik avtomobila znamke BMW X3 je na območju Dobruške vasi in Hudej ogrožal udeležence v prometu in trčil v ograjo. Policisti so ga poskušali ustaviti, vendar jih ni upošteval. Še hitreje je nadaljeval z vožnjo, nato pa izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v potok. Policisti so zoper 27-letnega voznika in 25-letnega sopotnika uporabili prisilna sredstva. Voznik je vozil pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja, zasegli so jima več nabojev in novo motorno žago, za katero nista znala pojasniti izvora.

V noči s sobote na nedeljo so bili novomeški policisti obveščeni o motečem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Dobruške vasi in Hudej ogrožal ostale udeležence v prometu in trčil v ograjo.

Policisti so se takoj odzvali in voznika avtomobila znamke BMW X3 izsledili. Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar jih ni upošteval. S pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, potem pa izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v potok.

Policisti so zoper 27-letnega voznika in 25-letnega sopotnika uporabili prisilna sredstva in ju obvladali. 27-letniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,64 miligrama alkohola (1,33 g/kg) in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so odvzeli prostost in ga pridržali. Poskrbeli so tudi za psa, ki sta ga imela v vozilu, in zasegli več nabojev in novo motorno žago, za katero nista znala pojasniti izvora. Zasegli so BMW, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic in 27-letniku izdali plačilni nalog ter napisali obdolžilni predlog.

Za ugotovljene kršitve je predvidena globa v višini 3.060 evrov. Na podlagi klasifikacije nabojev bodo policisti izvedli tudi ukrepe zaradi kršitev Zakona o orožju in ugotavljali izvor zasežene motorne žage. Zaradi kršitev javnega reda in miru so plačilni nalog izdali tudi 25-letnemu potniku.

beg policisti lov novo mesto

Na božično noč močno pijan trčil v policijsko vozilo

Pred policisti peš zbežal na avtocesto, kjer je umrl

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
29. 12. 2025 13.31
Zasegli naboje in žabo!? Ups, ... žago.
Odgovori
0 0
manga
29. 12. 2025 13.25
A so obvestili starše ali pa jim je sodišče odredilo hišni pripor kot naš zakon velja v Butalah ?
Odgovori
0 0
Watcherman
29. 12. 2025 13.23
Phahahaha vozniki vam res ni pomoči.Lp
Odgovori
0 0
Teleport
29. 12. 2025 13.14
Bo Nataši in lukcu obljubil da ne bo več. Reseno
Odgovori
-1
0 1
petka5
29. 12. 2025 13.28
Policaji so k sreci zaceli delati in se ukvarjati s takimi, poprej so stran gledali
Odgovori
-1
0 1
graf
29. 12. 2025 12.52
plačilni nalog ???? 😄😁😆😅 kdaj so pa cigosi še plačali kakšno kazen ...
Odgovori
+10
10 0
300 let do specialista
29. 12. 2025 12.47
Kako bo pa revež sedaj delal ponoči? Tanja, si "zaskrbljena"????
Odgovori
+5
5 0
Groucho Marx
29. 12. 2025 12.36
Ali je ta osebek tudi prejemnk socialnih transferjev? Vprašanje je retorično. 🤮🤮
Odgovori
+12
12 0
Delavec_Slo
29. 12. 2025 12.34
Spet barvasti!
Odgovori
+9
9 0
koral45
29. 12. 2025 12.31
Se je že oglasila Vanja Kovač, da zakaj jih lovite, ker so bili na nujni vožnji? Ker ste jim avto zasegli, s čem bodo pa sedaj vozili otroke v vrtec?
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
Portal
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
Mit popolne vzgoje: zakaj starši niso inženirji, temveč pastirji
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Je jedrska energija prihodnost Evrope?
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Taylor Swift plačala dve milijardi za 'svobodo'
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Hude posledice pirotehnike
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425