Z BMW-jem divjal po Celju: Policija išče udeležence v prometu, ki jih je ogrožal

Današnje jutranje dogajanje v Celju je zaznamovala divja vožnja voznika osebnega avtomobila znamke BMW.

Ta je med 7.00 in 7.15 s svojo vožnjo na območju Kidričeve, Kovinarske in Mariborske ceste, Opekarniške ulice ter ostalih ulic na območju Hudinje v Celju, ogrožal sebe in druge udeležence cestnega prometa. Na Mariborski cesti v Celju je celo vozil v nasprotni smeri, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Vse voznike, pešce, kolesarje in druge udeležence cestnega prometa, ki jih je voznik z nevarno vožnjo ogrožal, ob tem pozivajo naj pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje (PP) Celje 03 / 54 - 26 - 400 ali na telefonsko številko 113.

Neuradno naj bi moškega že prijeli, še naprej pa iščejo ljudi, ki jih je ogrožal.