Z BMW-jem in Mini Cooperjem po dolenjki vozila več kot 200 km/h

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so med kontrolo prometa na avtocesti, med Dobruško vasjo in Obrežjem, obravnavali 29-letnega slovenskega državljana.

Voznik je z vozilom znamke BMW vozil s hitrostjo 211 km/h, kar so ugotovili z uporabo radarskega sistema Provida, vgrajenega v civilno vozilo policije. Kršitelj je storil še več drugih prekrškov, druga vozila je prehiteval po desni strani, smeri vožnje ni nakazal s smernikom in ni vozil po sredini prometnega pasu. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 1560 evrov.

Na istem cestnem odseku so obravnavali tudi 23-letnega državljana Švice, ki je z vozilom znamke Mini Cooper prav tako vozil s hitrostjo 211 km/h, prehiteval je vozila v koloni po desni strani, smeri vožnje ni nakazal s smernikom in z vozilom ni vozil po sredini prometnega pasu. Zaradi kršitev so vozniku izrekli globo.