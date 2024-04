Z BMW-jem pijan bežal pred policisti in trčil v policijsko vozilo

V petek popoldne so policisti Policijske postaje Novo mesto med opravljanjem nalog na cesti iz smeri Mirne Peči proti naselju Brezje s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke BMW. Voznik je vozil nezanesljivo in ogrožal druge udeležence v prometu.

Vendar pa kršilec ni upošteval znakov policistov. Namesto tega je močno je povečal hitrost, vozil po levi strani vozišča, nevarno prehiteval, potem zapeljal v naselje Brezje, kjer je trčil v službeno vozilo policije, nato pa poskušal pobegniti peš, a ga je policistom z uporabo prisilnih sredstev uspelo obvladati in so ga prijeli.

Med postopkom so ugotovili, da gre za 49-letnega kršilca, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V litru izdihanega zraka je imel 0,71 miligrama alkohola (1,5 promila alkohola v krvi). Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, je voznik vozil neregistriran, nezavarovan in tehnično neprimeren avtomobil, na katerem so bile nameščene preizkusne registrske tablice.

Policisti so 49-letniku zasegli avtomobil, zaradi številnih kršitev določil zakona o pravilih cestnega prometa, zakona o voznikih, zakona o motornih vozilih in zakona o varstvu javnega reda in miru pa so mu izdali plačilni nalog. Na sodišče so naslovili tudi obdolžilni predlog. Določila zakonov za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3694 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 30 kazenskih točk.