Z BMW-jem skozi rdečo luč in v voznika skiroja

V sredo okoli 6.30 se je v križišču Barjanske ceste in Ceste v Mestni log v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik osebnega vozila znamke BMW X5 črne ali temno modre barve in voznik električnega skiroja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, kjer iščejo priče nesreče oziroma vse, ki bi o njej karkoli vedeli.

Po doslej znanih podatkih se je nesreča zgodila, ker je voznik osebnega vozila zapeljal v rdečo luč. Voznik električnega skiroja se je v nesreči huje telesno poškodoval, njegovo življenje ni ogroženo. Da bi razjasnili okoliščine, policija naproša vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči ali o neznanem vozniku, da pokličejo na tel. št. 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana, Grič 56, na telefonsko številko 01 583 88 20.

Prav tako iščejo kolesarko, ki je na kraju pomagala vozniku skiroja. Stara je približno 40 let in ima svetle lase, dolge čez ramena. Tudi njo naprošajo, naj pokliče na zgoraj omenjeni telefonski številki ali se osebno zglasi na postaji prometne policije. "Prav tako naprošamo neznanega voznika osebnega avtomobila, da se sam zglasi na Postaji prometne policije Ljubljana, Grič 56," so še dodali.