Z davčno utajo dobil 347.000 evrov

Kriminalisti so s preiskavo začeli na podlagi pisne prijave, ki jo je prijavitelj podal na tožilstvo, ki je usmerjalo preiskavo. Ugotovili so, da osumljeni v letu 2017 ni ravnal v skladu s tedaj veljavno davčno zakonodajo, ko je pridobil velik obdavčljiv dohodek, ki ga ni prijavil finančni upravi, zato mu ta ni odmerila dohodnine. Državni proračun je na ta način oškodoval za okoli 347.000 evrov.

"Za tovrstno kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let," so sporočili s PU Koper.