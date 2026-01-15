Z delovnim strojem predrl jeklenko, v eksploziji se je lažje poškodoval

V nesreči se je lažje poškodoval moški, ki je upravljal delovni stroj, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.
"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče pri delu in suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti," o vseh ugotovitvah bodo poleg delovnega inšpektorja obvestili še pristojno državno tožilstvo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.