Črna kronika

Z delovnim strojem predrl jeklenko, v eksploziji se je lažje poškodoval

Ljubljana, 15. 01. 2026 11.44

Avtor:
N.L.
Policija

Okoli 10.30 je Ljubljančane na območju Viča prestrašil močan pok. Iz Policijske uprave Ljubljana so nam sporočili, da je v enem od podjetij zaposleni z delovnim strojem predrl jeklenko z vnetljivo snovjo, nato je eksplodiralo. Moški se je ob tem lažje poškodoval.

V nesreči se je lažje poškodoval moški, ki je upravljal delovni stroj, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

"Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče pri delu in suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti," o vseh ugotovitvah bodo poleg delovnega inšpektorja obvestili še pristojno državno tožilstvo.

damy1972
15. 01. 2026 12.53
Glavo, da se zbira obvestila....
Buča hokaido
15. 01. 2026 12.44
Smo slišali pri nas v Podutiku. Kot da bi bomba padla 200 m od nas.
2fast4
15. 01. 2026 12.04
Kako boste dokazali namen... sam ukrep vam gre po glavi, inšpektorji iz uprav naj raje grejo malo na teren, da pokažejo vse svoje izkušnje...
bibaleze
