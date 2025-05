Z dvema promiloma alkohola v krvi ob avto in 1200 evrov

Policisti so včeraj nekaj pred 20. uro na gorenjski avtocesti, na območju Voklega, zaustavili 49-letnika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Alkotest mu je pokazal rezultat 0,90 mg/l. Policisti so mu zasegli avtomobil in mu odredili 1200 evrov kazni.