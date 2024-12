Z dvema promiloma v drog, v avtu je imela otroka

Kot sopotnika je imela v avtomobilu otroka in oba sta bila lahko telesno poškodovana. Na kraju jima je nudilo zdravniško pomoč nudilo zdravstveno osebje in ju z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Kranjski policisti so v četrtek nekaj po 19.30 obravnavali 40-letno voznico, ki je vozila na relaciji Velesovo–Kranj in z avtomobilom trčila v drog javne razsvetljave. Ugotovili so, da je vozila pod vplivom alkohola, saj je imela kar 1,02 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, " kar je več kot dva promila !" je poudaril predstavnik kranjske policijske uprave Roland Brajič .

Dejstva o alkoholu in vožnji (vir: Policija.si)

0,2 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,09 miligrama v litru izdihanega zraka pomeni:

Sposobnost opazovanja premikajočih se luči se poslabša. To na primer pomeni, da ponoči niste več sposobni pravilno oceniti razdalje do vozil, ki prihajajo nasproti ali jih dohitevate.

0,3 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,14 miligrama v litru izdihanega zraka pomeni:

Sposobnost globinskega opazovanja se zmanjša. To pomeni, da razdalje ne morete več pravilno oceniti. Posledici sta tvegano prehitevanje in prekratka varnostna razdalja v gostejšem prometu. Možnost za povzročitev prometne nesreče se poveča za petkrat.

0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka pomeni:

Opazovani objekti se vam zdijo bolj oddaljeni, kot so v resnici. To pomeni, da v ovinek pripeljete s preveliko hitrostjo in zamujate s spreminjanjem smeri, zato lahko vozilo zanese.

Pojavi se t. i. rdeča slepota. Čedalje težje zaznate rdečo luč na semaforju, luči za označevanje vozila, zavorne luči, označbe za oviro na cesti itd.

Zmanjševati se začne sposobnost hitrega preusmerjanja pogleda z enega predmeta na drugega.

Prilagajanje naglim svetlobnim spremembam je čedalje težje. To pomeni, da vas lahko zasenčene luči vozila, ki pripelje nasproti, začasno oslepijo.

Bistveno sta zmanjšani pozornost in zmožnost pravočasnega odzivanja. To pomeni, da je pot ustavljanja daljša. Če pri hitrosti 50 km na uro pritisnete na zavoro sekundo pozneje, se pot ustavljanja vozila podaljša za 14 metrov.

Pojavijo se motnje ravnotežja, kar je nevarno zlasti za tiste, ki se vozijo z vozili z dvema kolesoma.

1,0 gram alkohola na kilogram krvi ali 0,48 miligrama v litru izdihanega zraka pomeni:

Bistveno je moten odziv oči na svetlobo. To pomeni, da se težko prilagajate hitrim svetlobnim spremembam.

Bistveno je zožen zorni kot oči. To pomeni, da ne morete več pravočasno dojemati, kaj prihaja z vaše leve in desne strani, kar je lahko usodno zlasti v križiščih.

Zaznavanje in ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za polovico. To pomeni, da praviloma vozite s premajhno varnostno razdaljo, da so vaši odzivi prepozni in večinoma napačni in da se na določene nevarnosti sploh ne odzivate več. Posledice so naleti.

Odzivni čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta.

Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s treznim voznikom poveča za 25-krat.