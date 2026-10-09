Z dvema promiloma vijugal po cesti, med postopkom zaspal

Novomeški policisti so bili nekaj po 21. uri obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vozil iz smeri Metlike proti Novemu mestu in pri tem vijugal po cesti.

Policisti so voznika hitro izsledili in ga ustavili. Preizkus alkoholiziranosti je pri 52-letnem moškemu pokazal 0,94 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,96 g/kg ali dva promila).

Voznik je med policijskim postopkom zaspal, a so ga zbudili in odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.