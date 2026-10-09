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Črna kronika

Z dvema promiloma vijugal po cesti, med postopkom zaspal

Novo mesto, 09. 10. 2026 11.21 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
M.S.
Pijani voznik

Novomeški policisti so imeli v postopku močno pijanega voznika, ki je vijugal po cesti in ogrožal druge udeležence v prometu. Začasno so ga pridržali.

Novomeški policisti so bili nekaj po 21. uri obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vozil iz smeri Metlike proti Novemu mestu in pri tem vijugal po cesti.

Policisti so voznika hitro izsledili in ga ustavili. Preizkus alkoholiziranosti je pri 52-letnem moškemu pokazal 0,94 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,96 g/kg ali dva promila).

Voznik je med policijskim postopkom zaspal, a so ga zbudili in odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

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KOMENTARJI4

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Tomaž Hacin
09. 10. 2026 12.19
Odvzem vozniške in avta za vedno,plus kazen.
Odgovori
-1
1 2
nikolinormalen
09. 10. 2026 12.14
Ta bo glasoval 4x ZA 🤣
Odgovori
+0
2 2
Nace Štremljasti
09. 10. 2026 12.37
sigurno,saj je njihov
Odgovori
+1
1 0
mario7
09. 10. 2026 12.05
Pa če je bil žejen. Nič razumevanja od žndarjev😁
Odgovori
+1
3 2
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