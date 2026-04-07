Z e-skirojem zapeljal z vozišča in padel v jarek, umrl 78-letnik

S Policijske uprave (PU) Celje so sporočili, da je zvečer v bolnišnici umrl 78-letni voznik električnega skiroja.

Kot so sporočili, je moški v dopoldanskih urah na območju Ponikve pri vožnji po klancu navzdol zapeljal z vozišča in padel v jarek ob cesti. 78-letnika je opazil občan, ki mu je nudil prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je v večernih urah umrl.

"To je letošnja šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje," so sporočili s PU Celje.