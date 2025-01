Z glasno glasbo motil sosede in razgrajal na pošti, zanetil naj bi tudi požar

Med 4. januarjem in 13. januarjem so koprski policisti na podlagi prijav občanov kar osemkrat obravnavali 55-letnega moškega iz Kopra in mu izrekli več glob.

10. januarja je nato kršitelj med 2.00 in 5.30 na ves glas poslušal radijski sprejemnik in motil sosede. Policisti so prišli na kraj, moški pa ni želel odpreti vrat stanovanja in je s svojim početjem nadaljeval. Policija je nato upravljavcu dobave elektrike odredila, da kršitelju začasno izklopi elektriko, ukrep pa je trajal do 8. ure zjutraj.

Zaradi ponavljajočih se kršitev je Policijska postaja Koper na koprsko okrajno sodišče podala pobudo za izdajo odredbe za hišno preiskavo in zaseg predmetov. Sodišče je pobudi sledilo in policisti so 13. januarja izvedli hišno preiskavo ter moškemu zasegli dve električni kitari, dva radijska sprejemnika in dva večja zvočnika. Zoper 55-letnika so podali tudi obdolžilni predlog s predlogom za odvzem zaseženih predmetov.