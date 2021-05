Z glavo razbil steklo na policijskem vozilu

V petek popoldne so trebanjske policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala, kjer naj bi pijan moški kršil javni red in mir in nadlegoval goste. Policisti so se takoj odzvali in kršitelja izsledili. Kot so sporočili s PU Novo mesto, je 29-letni nasilnež med postopkom z glavo razbil steklo na policijskem službenem vozilu. Policisti so zoper moškega, ker ni upošteval opozoril in ukazov, uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. "Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari,"so sporočili s PU Novo mesto.