Z gradbenega odra padel na betonska tla: umrl 72-letnik

Nesreča se je zgodila v torek okoli 17. ure. Padec 72-letnika je opazil moški, ki se je nahajal v bližini, in poklical reševalce.

Ti so hudo poškodovanega moškega na kraju oskrbeli in ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Po nekaj urah je nato bolnišnica Policijo obvestila, da je 72-letnik kljub zdravniški pomoči podlegel poškodbam. Gre sicer za državljana Slovenije.