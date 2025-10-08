Svetli način
Z gradbenega odra padel na betonska tla: umrl 72-letnik

Nova Gorica, 08. 10. 2025 10.34 | Posodobljeno pred 3 minutami

Avtor
M.S.
V Solkanu je med gradbenimi oz. rekonstrukcijskimi deli v stanovanjskem objektu umrl 72-letni moški. Kot je ugotovila Policija, se je prelomila deska na gradbenem odru, moški pa je posledično padel z okoli dveh metrov višine na betonska tla in tam obležal.

Nesreča se je zgodila v torek okoli 17. ure. Padec 72-letnika je opazil moški, ki se je nahajal v bližini, in poklical reševalce.

Ti so hudo poškodovanega moškega na kraju oskrbeli in ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Po nekaj urah je nato bolnišnica Policijo obvestila, da je 72-letnik kljub zdravniški pomoči podlegel poškodbam. Gre sicer za državljana Slovenije. 

Gradbeni oder (slika je simbolična).
Gradbeni oder (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Policisti so o nesreči s smrtnim izidom obvestili pristojne pravosodne organe. Preiskovalni sodnik v Novi Gorici je odredil sodno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnika. 

delovna nesreča solkan
