Z grožnjami in nasiljem iz dolga ustvarila več kot 223.000 evrov škode

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so na območju Slovenske Bistrice v torek, 30. junija, opravili več hišnih in osebnih preiskav ter preiskav vozil pri dveh osebah, starih 46 in 34 let, ki sta osumljeni kaznivega dejanja izsiljevanja.

Kot so sporočili s PU Maribor, sta osumljenca od jeseni leta 2024 dalje od oškodovanca izterjala oziroma si protipravno pridobila večjo premoženjsko korist. Oškodovanec si je od njiju najprej izposodil denar v višini 50.000 evrov, osumljenca pa sta ga v nadaljevanju z grožnjami in uporabo fizičnega nasilja prisilila v podpis več kupoprodajnih pogodb za različne delovne stroje, ki so bili v lasti njegovega podjetja, prav tako pa sta zahtevala oderuške obresti. S tem sta oškodovancu povzročila veliko premoženjsko škodo v višini najmanj 223.200 evrov.

Policisti so osumljenima 30. junija odvzeli prostost in odredili pridržanje. Pri hišnih preiskavah so kriminalisti našli in zasegli tudi prepovedane snovi v športu in prepovedane droge.

Zoper oba osumljena bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja izsiljevanja ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Po izvedbi preiskovalnih aktivnosti je bilo pridržanje obema odpravljeno. V zaključni akciji je sodelovalo 15 kriminalistov.

Za kaznivo dejanje izsiljevanja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog pa kazen zapora od enega do desetih let, so še sporočili s PU Maribor.