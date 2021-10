Z igro na srečo goljufala na gorenjskem avtocestnem počivališču

Gorenjski policisti za izravnalne ukrepe so obravnavali dva tujca, pri katerih so našli pripomočke za igro na srečo. Gre za škatlice za vžigalice in kroglice, s katerimi neznanci vabijo naivneže, da preizkusijo srečo. V preteklosti so storilci na tak način goljufali na avtocestnih počivališčih.

Gorenjski policisti za izravnalne ukrepe so ponoči na avtocestnem počivališču obravnavali dva tujca, pri katerima so našli pripomočke za igro na srečo. S škatlico za vžigalice in kroglicami neznanci zvabijo naivneže, da se preizkusijo v igri na srečo. Gre za klasično obliko rokohitrstva, v kateri sodeluje več goljufov, sporočajo iz PU Kranj. icon-expand S škatlico za vžigalice in kroglicami neznanci zvabijo naivneže, da se preizkusijo v igri na srečo. FOTO: Dreamestime Goljufi med seboj sodelujejo, v igri navidezno dobivajo in tako pritegnejo zanimanje drugih. Na začetku gre igralcem v igri dobro, nato se začne izgubljati vloženi denar. Policija poziva k previdnosti. Tovrstna dejanja sicer na Gorenjskem že dlje časa niso bila zaznana in tudi v tem primeru ni bil prijavljen noben sum kaznivega dejanja. Goljufa, sicer državljana Srbije in Hrvaške, sta sodelovala pri preverjanju podatkov o sumu tovrstnega početja.