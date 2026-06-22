Z laserjem osvetljeval vojaški helikopter, ki je prevažal pacienta

Dogodek se je zgodil okoli 23.30. Po doslej zbranih podatkih je storilec helikopter osvetljeval približno minuto, v tem času pa je posadko zadel najmanj desetkrat.

Laser je bil tako močan, da je moral pilot med letom ugasniti luči na helikopterju. Pri njem so se pojavili tudi simptomi srbenja in solzenja oči.

Policija opozarja, da je takšno ravnanje izjemno nevarno in predstavlja resno tveganje za varnost zračnega prometa.

Osvetljevanje pilotov z laserjem lahko povzroči začasno slepoto, dezorientacijo ali druge motnje vida, kar je še posebej nevarno med vzletanjem, pristajanjem ali izvajanjem nujnih medicinskih prevozov.

Preiskava kaznivega dejanja še poteka.