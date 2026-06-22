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Črna kronika

Z laserjem osvetljeval vojaški helikopter, ki je prevažal pacienta

Celje, 22. 06. 2026 07.10 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
N.Š.
Laserski žarki

Policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter Slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v Univerzitetni klinični center Maribor.

 

Dogodek se je zgodil okoli 23.30. Po doslej zbranih podatkih je storilec helikopter osvetljeval približno minuto, v tem času pa je posadko zadel najmanj desetkrat.

Laser je bil tako močan, da je moral pilot med letom ugasniti luči na helikopterju. Pri njem so se pojavili tudi simptomi srbenja in solzenja oči.

Policija opozarja, da je takšno ravnanje izjemno nevarno in predstavlja resno tveganje za varnost zračnega prometa. 

Osvetljevanje pilotov z laserjem lahko povzroči začasno slepoto, dezorientacijo ali druge motnje vida, kar je še posebej nevarno med vzletanjem, pristajanjem ali izvajanjem nujnih medicinskih prevozov.

Preiskava kaznivega dejanja še poteka.

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KOMENTARJI9

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First Last
22. 06. 2026 08.17
Meh, laser na taki distanci ni nevaren, fokus se znatno zgubi
Odgovori
+1
1 0
First Last
22. 06. 2026 08.18
sala mala
Odgovori
0 0
NotMe
22. 06. 2026 08.14
Gotovo en od kemtrejlerjev, ki je reševal človeštvo pred nočnim posipavanjem aluminija. Cvet inteligence
Odgovori
+1
1 0
taft007
22. 06. 2026 08.18
Ni dvakrat za reči, da ni bil kakšen bodoči flatearther.
Odgovori
0 0
IKOSS
22. 06. 2026 08.05
Laser uporabljen na tak način je SMRTNO NEVARNO SREDSTVO! Delovati bi bilo treba na dveh nivojih; ozaveščanje in strogo kaznovanje tistih, ki ga uporabljajo skrajno malomarno, ali celo v vlogi orožja!
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+2
4 2
St. Gallen
22. 06. 2026 08.05
Kaksen narod ste
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+0
1 1
Halodecva
22. 06. 2026 08.05
Enim je res dolgcajt 🤬
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+4
5 1
nelevnedesen
22. 06. 2026 08.04
Kaj pa tistega, ki je z laserjem slepil pilota med ljubljanskimi protesti, ste že kaznovali ? Verjetno ga svoboda tudi iskala ni, saj ne njihov. Koliko moraš biti brez možganov da to počneš. Če bi helikopter padel med protestnike bi mesec izgubil kar nekaj skrajnežev. Vsaka stvar ima tudi pozitivno plat
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+0
5 5
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