Z lažnim e-poštnim sporočilom podjetju izpraznili račun

S Policijske uprave Celje so sporočili, da policisti preiskujejo primer, v katerem je prevarant z lažnega elektronskega naslova, ki je bil zelo podoben naslovu banke, kjer ima podjetje odprt račun, podjetju poslal elektronsko sporočilo z lažno vsebino in zlonamerno povezavo. Podjetje je sledilo povezavi, kar je storilcu omogočilo dostop do njihovega računa in posledično krajo skoraj 200.000 evrov.

V drugem primeru pa je bilo podjetje oškodovano za približno 18.000 evrov. Storilec se je predstavil kot predstavnik podjetja, s katerim oškodovano podjetje dejansko sodeluje, in jim poslal lažne podatke o "novem" računu za nakazilo. Podjetje pa je, ne da bi podvomilo, sredstva nakazalo na storilčev račun.

Policija v obeh primerih še vedno zbira obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja goljufije.