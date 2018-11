Z lažnimi pošiljkami ogoljufal več kot 70 samostojnih podjetnikov

Viški policisti so prejšnji teden prijeli 28-letnika, ki je osumljen, da je v septembru ogoljufal več kot 70 oseb. "Prek lažnega podjetja jim je po pošti pošiljal pisemske pošiljke z odkupnino in si tako pridobil protipravno premoženjsko korist v višini 4737 evrov," je sporočila Nataša Pučko iz Policijske uprave Ljubljana.

"Naslovnike je zavedel s pošiljko, ki je bila opremljena z žigom STROGO ZAUPNO in navedbo zaupanja vrednega organa, ki dejansko pošilja določene zahteve v zvezi z opravljanjem samostojne obrti. Prejemniki pisemskih pošiljk pa so bili izključno samo samostojni podjetniki," je še pojasnila Pučkova.

V okviru kriminalistične preiskave so policisti ugotovili, da je 28-letnik konec avgusta sklenil pogodbo z družbo, ki se ukvarja s poštnimi storitvami. V zmoto je spravil več kot 70 samostojnih podjetnikov, ki so prejeli pisemske pošiljke z odkupnino v višini 59,97 evra. V pošiljki, ki je sicer niso naročili, so prejeli t. i. doživljenjski dostop do spletnega mesta www.pogodba.org.

"Osumljeni je 4. septembra na poštno-logističnem centru v Ljubljani oddal 354 paketov, pri čemer je bil kot pošiljatelj paketa naveden Davčni in pravni inštitut EU, Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana. Naslednji dan so na družbi s poštnimi storitvami pričeli prejemati klice; reklamacije naslovnikov, da jim vsebina paketa ni poznana in da tega niso naročili. Omenjene pakete je z odkupnino plačalo 79 samostojnih podjetnikov, medtem ko je bilo 275 paketov umaknjenih iz pošiljanja," so o podrobnosti goljufije še razkrili ljubljanski policisti.

Policisti so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli več elektronskih naprav."Po vseh zbranih obvestilih je bil podan utemeljen sum, da je 28-letnik storil kaznivo dejanje goljufije. Policisti so ga s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor," je sporočila Pučkova in dodala, da je bil osumljeni za tovrstna dejanja že obravnavan.