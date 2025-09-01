Z Mangarta skočil z 'wingsuitom' in umrl

40-letnik je z Mangarta načrtoval skok s padalom wingsuit - gre za skok s posebno obleko, ki je namenjena za jadranje, za pristanek pa je imel pri sebi padalo. Pristati je nameraval na dogovorjenem mestu v Loški Koritnici.

Skupaj z 42-letnim prijateljem, prav tako brazilskim državljanom, sta se z vozilom najprej odpeljala iz naselja Log pod Mangartom do Mangartskega sedla. "Okoli 8. ure se je 40-letnik sam odpravil proti Mangartu, kjer je nameraval izvesti t.i. "base" skok z omenjenim padalom, njegov prijatelj pa se je vrnil v Loško Koritnico in ga tam čakal na dogovorjenem mestu pristanka. Ker 40-letnika dlje časa ni bilo na dogovorjeno mesto, zadnji stik s padalcem je bil vzpostavljen ob 10.40 preko SMS sporočila, se je njegov prijatelj ponovno zapeljal na Mangartsko sedlo, kjer pogrešanega ni bilo, in se nato vrnil v Loško Koritnico. Zatem je na pomoč poklical reševalce in Policijo," so javili novogoriški policisti, ki so bili o pogrešanem obveščeni malo pred 16. uro.

Policija je nato ugotovila, da je 40-letni padalec okoli 11. ure skočil z Mangarta z nadmorske višine 2580 metrov in z wingsuit obleko jadral v smeri Mangartskega sedla."Med letom je zadel enega izmed vrhov, nato pa ga je odbilo na travnato pobočje nad Mangartskim sedlom, na višini 2120 metrov."

Okoli 18. ure so ga nato našli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah s pomočjo helikopterja Letalske policijske enote. 40-letni padalec ni kazal znakov življenja, njegovo padalo ni bilo uporabljeno oziroma ni bilo odprto. V iskanje ponesrečenca so bili aktivirani tudi gorski reševalci GRS Bovec.

Ponesrečenca so s policijskim helikopterjem prepeljali na letališče v Bovcu. Zdravnica nujne medicinske pomoči iz ZD Tolmin je odredila sanitarno obdukcijo, s katero bodo ugotavljali natančen vzrok smrti. "O vseh ugotovitvah je Policija seznanila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici, prav tako smo o nesreči obvestili preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Policisti PP Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici," so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.