Z masko s krvavim motivom in nožem hodil od vrat do vrat in prosil za denar

V nadaljevanju bodo na Okrajno sodišče v Mariboru podali obdolžilni predlog v zvezi s kršitvijo javnega reda in miru.

V dveh naznanjenih primerih naj bi moški z masko in domnevno ostrim predmetom hodil od vrat do vrat in prosil za denar, v tretjem primeru pa z masko na obrazu in predmetom pristopil do mladoletne osebe, pojasnjujejo na PU Maribor.

Na pojav moškega, ki naj bi hodil od hiše do hiše z gumijasto masko s krvavim motivom na glavi in plastičnim nožem v roki, je v zadnjih dneh opozarjalo več zapisov na družbenih omrežjih. Med drugim so ga opazili v kraju Apače na Dravskem polju, na Ptuju, Vidmu, Hajdini, v Markovcih in Kidričevem.