Z mercedesom trčil v BMW, oba odbilo 60 metrov čez italijansko mejo

Včeraj zgodaj zjutraj (ob 3.55) so policiste Operativno-komunikacijskega centra (OKC) Policijske uprave (PU) Nova Gorica obvestili o tragični prometni nesreči na hitri cesti H4 na slovensko-italijanski državni meji oziroma na nekdanjem mejnem prehodu v Vrtojbi. Ena oseba je umrla, še štiri so utrpele hude poškodbe.

Kot so sporočili novogoriški policisti, sta bili udeleženi dve osebni vozili, znamk mercedes in BMW, obe švicarskih registrskih označb.

Preiskavo vseh okoliščin tragične nesreče in druga preiskovalna dejanja v tem trenutku obravnavajo varnostni in pravosodni organi iz Republike Italije. Okoliščine na slovenski strani državne meje preiskuje tudi slovenska policija, ki italijanskim kolegom nudi ustrezno pomoč pri preiskavi. O zadevi je Policija seznanila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Glede na sedanje ugotovitve sta avtomobila trčila tik pred mejo (nekaj deset metrov pred mejno črto). Voznik mercedesa se je zaletel v zadnji del BMW-ja, nato pa je obe vozili odbilo naprej čez mejno črto v sosednjo Italijo, kjer sta čez približno 60 metrov obstali. BMW se je pri tem vžgal in v celoti zgorel.

Na kraju nesreče so poleg italijanske in slovenske policije posredovali tudi reševalci in gasilci.

32-letna sopotnica v BMW-ju je umrla, voznik in otrok pa sta utrpela hude poškodbe in so ju italijanski reševalci s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Prav tako sta se v huje poškodovala oba moška v drugem vozilu in so ju po nudeni prvi pomoči na kraju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Italijo.

Hitra cesta H4 na območju nekdanjega mejnega prehoda v Vrtojbi je bila zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta vse do 16.37. Obvoz v času zapore je bil možen čez prehod Miren.