Z mestnimi derezicami v zasnežene Julijske Alpe, reševal jo je helikopter

30. januarja ob 13.36 so novogoriški policisti dobili obvestilo, da se je pri sestopu z Vogla proti planini Razor (Občina Tolmin) poškodovala planinka. Policisti gorske policijske enote PU Nova Gorica so ugotovili, da sta okoli 9. ure 37-letni planinec in 23-letna planinka odšla peš s planine Podkuk proti vrhu Vogla (1.922 m visok hrib). Do tja sta se pred tem pripeljala z osebnim vozilom. Od planine Razor sta pohodnika nadaljevala po planinski poti v smeri Vogla; tam sta si zaradi zasnežene in deloma poledenele površine na planinske čevlje dodatno obula t. i. urbane derezice, ki so namenjene za hojo predvsem po ravnem oz. urbanem okolju in ne za hojo po zaledenelih in zasneženih površinah v zahtevnem gorskem okolju, opozarjajo policisti.

Tik pod vrhom Vogla (približno 150 metrov pred vrhom) sta se zaradi močnega vetra obrnila in začela spust po smeri letne poti – kakšnih 50 do 70 metrov. Tukaj je planinki zdrsnilo in je"obležala na točki, ki je označena s puščico", pravi gorski reševalec Miljko Lesjak iz GRS Tolmin.