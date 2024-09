Z migranti v vozilu bežal pred policisti in trčil v gostilno

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so policisti Policijske postaje Črnomelj nekaj pred 5. uro ustavljali osebni avtomobil Audi A6 bosanskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, ampak je poskušal pobegniti, najprej z vozilom, ko je z njim trčil v gostinski lokal, pa peš.

Policisti so ga izsledili in prijeli, mu odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zasegli avtomobil. Ugotovili so, da je v vozilu prevažal devet državljanov Sirije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Policijski postopki z državljani Sirije še potekajo, so še zapisali na novomeški policijski upravi.