Z mladoletnim sopotnikom v avtomobilu bežal pred policisti

Novomeški policisti so v Šmarjeških Toplicah z modro lučjo in sireno ustavljali osebni avtomobil, ki so ga prej opazili, da se je večkrat peljal po ulici gor in dol. Voznik znakov za ustavljanje ni upošteval in je začel bežati.

V ovinku je nato izgubil oblast nad vozilom in trčil v jekleno cestno varnostno ograjo. 25-letnemu vozniku iz Dobruške vasi, ki je v avtu peljal tudi mlajšega mladoletnika, so napisali plačilni nalog zaradi neprilagojene hitrosti, za kar je predvidena globa 800 evrov in tri kazenske točke ter neupoštevanja znakov za ustavljanje, za kar je predvidena globa

500 evrov in pet kazenskih točk.