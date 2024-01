Z močno izrabljenimi pnevmatikami in poškodovanim steklom prevažal otroke

Včeraj so domžalski in ljubljanski policisti na območju Domžal pri nadzoru prevoza ustavili avtobus za prevoz otrok, so sporočili s PU Ljubljana. Pri vozilu so odkrili hujše nepravilnosti glede tehnične brezhibnosti. Vozilo je imelo močno izrabljene pnevmatike in poškodovano vetrobransko steklo. Izločili so ga iz prometa, zoper voznika kot tudi prevozniško podjetje pa policisti vodijo nadaljnji postopek o prekršku.

Otroci med najbolj ogroženimi

Policija ob tem opominja, da so otroci v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci. Po številu smrtnih žrtev so še posebno ogroženi takrat, kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih. Vozila za prevoz skupin otrok, denimo v šolo in iz nje, na šolske izlete, ekskurzije, treninge in drugo, morajo zato izpolnjevati več posebnih pogojev. Stroga pravila veljajo tudi za voznike, ki prevažajo skupine otrok oziroma upravljajo vozila za njihov prevoz.

Zaradi tega Policija temu posveča veliko pozornosti in tudi opravlja pogoste nadzore nad prevozniki skupin otrok. Predvsem se preverja psihofizično stanje voznikov ter spoštovanje vseh predpisov s področja prevozov otrok. Vozilo, s katerim se vozi skupina otrok, mora biti tehnično brezhibno in urejeno, kar mora biti skrb prevoznika in voznika, otroci pa morajo med vožnjo sedeti vsak na svojem sedežu, za kar skrbijo t. i. pedagoški spremljevalci (učitelji, vzgojitelji, trenerji in drugi.), ki jih spremljajo, še dodajajo na Policiji.