Z nevarnimi manevri na mopedih, skuterjih in kros motorjih ogrožajo varnost vseh

V ponedeljek popoldan so policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica prejeli obvestilo o skupini mladostnikov, ki se z mopedi vozi iz Vogrskega proti Volčji Dragi ter z objestno vožnjo ogroža varnost cestnega prometa. Podobna opozorila občanov so sicer prejeli tudi s širšega območja Nove Gorice in Šempetra pri Gorici. Po doslej zbranih podatkih se skupina mladostnikov z mopedi, skuterji in kros motorji dogovarja za srečanja na določenih lokacijah, predvsem na parkiriščih in drugih površinah, so sporočili s PU Nova Gorica. Na dogovorjenih območjih nato preizkušajo zmogljivosti svojih vozil ter svoje vozniške spretnosti, pri čemer nekateri med njimi z objestno vožnjo, vožnjo po zadnjem kolesu in drugimi nevarnimi manevri pritegujejo pozornost ter ogrožajo sebe in druge udeležence v cestnem prometu. Policisti so zaznali tudi vožnjo z vozili brez registrskih označb.

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Po prejetih prijavah občanov so policisti na območju izvajali usmerjene naloge za zagotavljanje varnosti. Na območju so ustavili tudi voznika mopeda, pri katerem pa kršitve niso ugotovili.

'Objestna vožnja ni dokaz vozniških spretnosti'

Policija sicer opozarja: "Objestna vožnja ni dokaz vozniških spretnosti, temveč neodgovorno in nevarno ravnanje. Takšno početje lahko v trenutku privede do prometne nesreče s hudimi posledicami, zlasti kadar gre za mlade in neizkušene voznike, ki še nimajo dovolj znanja in izkušenj za varno obvladovanje vozila." Poudarjajo, da je posebej nevarna vožnja z neprilagojeno hitrostjo, izvajanje nevarnih manevrov in uporaba vozil, ki niso ustrezno registrirana oziroma ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za udeležbo v cestnem prometu. Mopedi in druga lahka motorna vozila pa da niso namenjeni dokazovanju pred vrstniki ali izzivanju drugih udeležencev v prometu. "Vozniki morajo upoštevati cestnoprometne predpise, uporabljati tehnično ustrezna vozila in voziti v skladu s svojimi sposobnostmi ter pogoji na cesti. Za vožnjo posamezne vrste motornega vozila morajo izpolnjevati tudi vse predpisane pogoje," dodajajo. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi starši oziroma skrbniki, ki jim policisti svetujejo, naj se z mladostniki pogovorijo o odgovornosti in tveganjih, povezanih z vožnjo motornih vozil. Ob tem naj bodo pozorni na to, katera vozila uporabljajo njihovi otroci, ali izpolnjujejo pogoje za vožnjo ter ali z njimi ravnajo varno in odgovorno. "Skrb za varnost mladostnikov vključuje tudi ustrezen nadzor in pravočasno preprečevanje nevarnega ravnanja," so jasni.

Policija poziva k prijavam objestne vožnje