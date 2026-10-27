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Črna kronika

Z nevarnimi manevri na mopedih, skuterjih in kros motorjih ogrožajo varnost vseh

Nova Gorica, 27. 10. 2026 15.12 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
M.P.
Voznik motorja

Novogoriški policisti so prejeli več prijav občanov o nevarni vožnji skupine mladostnikov z mopedi, skuterji in kros motorji. Objestneži naj bi se zbirali na različnih lokacijah, kot so na primer parkirišča, ter na njih preizkušali zmogljivosti vozil in svoje vozniške spretnosti. Nekateri ob tem z objestno vožnjo, vožnjo po zadnjem kolesu in drugimi nevarnimi manevri pritegujejo pozornost ter ogrožajo sebe in druge v cestnem prometu.

V ponedeljek popoldan so policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica prejeli obvestilo o skupini mladostnikov, ki se z mopedi vozi iz Vogrskega proti Volčji Dragi ter z objestno vožnjo ogroža varnost cestnega prometa. Podobna opozorila občanov so sicer prejeli tudi s širšega območja Nove Gorice in Šempetra pri Gorici.

Po doslej zbranih podatkih se skupina mladostnikov z mopedi, skuterji in kros motorji dogovarja za srečanja na določenih lokacijah, predvsem na parkiriščih in drugih površinah, so sporočili s PU Nova Gorica. Na dogovorjenih območjih nato preizkušajo zmogljivosti svojih vozil ter svoje vozniške spretnosti, pri čemer nekateri med njimi z objestno vožnjo, vožnjo po zadnjem kolesu in drugimi nevarnimi manevri pritegujejo pozornost ter ogrožajo sebe in druge udeležence v cestnem prometu.

Policisti so zaznali tudi vožnjo z vozili brez registrskih označb.

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Shutterstock

Po prejetih prijavah občanov so policisti na območju izvajali usmerjene naloge za zagotavljanje varnosti. Na območju so ustavili tudi voznika mopeda, pri katerem pa kršitve niso ugotovili.

'Objestna vožnja ni dokaz vozniških spretnosti'

Policija sicer opozarja: "Objestna vožnja ni dokaz vozniških spretnosti, temveč neodgovorno in nevarno ravnanje. Takšno početje lahko v trenutku privede do prometne nesreče s hudimi posledicami, zlasti kadar gre za mlade in neizkušene voznike, ki še nimajo dovolj znanja in izkušenj za varno obvladovanje vozila."

Poudarjajo, da je posebej nevarna vožnja z neprilagojeno hitrostjo, izvajanje nevarnih manevrov in uporaba vozil, ki niso ustrezno registrirana oziroma ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za udeležbo v cestnem prometu. Mopedi in druga lahka motorna vozila pa da niso namenjeni dokazovanju pred vrstniki ali izzivanju drugih udeležencev v prometu.

"Vozniki morajo upoštevati cestnoprometne predpise, uporabljati tehnično ustrezna vozila in voziti v skladu s svojimi sposobnostmi ter pogoji na cesti. Za vožnjo posamezne vrste motornega vozila morajo izpolnjevati tudi vse predpisane pogoje," dodajajo.

Pomembno vlogo pri tem imajo tudi starši oziroma skrbniki, ki jim policisti svetujejo, naj se z mladostniki pogovorijo o odgovornosti in tveganjih, povezanih z vožnjo motornih vozil. Ob tem naj bodo pozorni na to, katera vozila uporabljajo njihovi otroci, ali izpolnjujejo pogoje za vožnjo ter ali z njimi ravnajo varno in odgovorno. "Skrb za varnost mladostnikov vključuje tudi ustrezen nadzor in pravočasno preprečevanje nevarnega ravnanja," so jasni.

Policija poziva k prijavam objestne vožnje

Vsem občankam in občanom so namenili poziv, naj o zaznani objestni in nevarni vožnji z mopedi oziroma drugimi motornimi vozili tudi v prihodnje nemudoma obvestijo Policijo na številko 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200 ali najbližjo policijsko postajo. "To velja tudi za primere, ko se skupine voznikov zbirajo na parkiriščih ali drugih javnih površinah in izvajajo nevarne manevre, vozijo z vozili brez registrskih označb ali kako drugače ogrožajo ljudi," dodajajo.

Ob prijavi naj, če je to mogoče in varno, navedejo lokacijo, smer vožnje, opis vozil in druge koristne podatke. Pravočasno obvestilo občanov policistom namreč omogoča hitrejši odziv in ustrezno ukrepanje.

"Pri tem naj se občani ne izpostavljajo nevarnosti, voznikov ne poskušajo ustavljati sami in se z njimi ne spuščajo v konflikt. Varnost mora biti vedno na prvem mestu," še poudarjajo.

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policija objestna vožnja mopedi kros motor

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KOMENTARJI5

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Limonček60
27. 10. 2026 16.57
Primorci(mladina),mahneni na dvokolesne bencinske'mrcine',gorenci(pod narekovaji),pa na vžigalne in zažigalne mrcine,pa to
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0 0
strpno
27. 10. 2026 16.56
"Objestna vožnja ni dokaz vozniških spretnosti", prav tako kot vsaka vožnja, ki ni čisto po predpisih, še ni objestna vožnja.
Odgovori
0 0
Obalakebala
27. 10. 2026 16.26
Ce so na praznem parkiriscu in ne na cesti jih naj pustijo pri miru. Nekje se morajo zdivjat. Boljse prazen parking kot cesta…
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-3
1 4
periot22
27. 10. 2026 16.33
Naj se z divjajo z delom ga je v Sloveniji dost!
Odgovori
+2
2 0
Deathstar
27. 10. 2026 15.56
Orng racija, pobrat predelane skuterje in v šreder z njimi, starši pa globo plačat pa bo mir....
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+3
3 0
bibaleze
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