16-letnik na mopedu trčil v kolesarko, ki se je huje poškodovala

Nesreča se je zgodila malo pred 16. uro, ko je 16-letnik peljal z mopedom od Kopra proti Žusterni po kolesarski stezi. "V desnem ovinku je izgubil nadzor nad mopedom in zapeljal na nasprotno smer. V tistem trenutku je od Žusterne proti Semedeli pripeljala 55-letna državljanka Nemčije s kolesom, v katero je trčil," so sporočili s Policijske uprave Koper.

Po trku sta oba padla, kolesarka je po prvih podatkih huje poškodovana, utrpela je zlom dlančnice.

Povzročitelju sledi kazenska ovadba, policija je obvestila tudi njegove starše.