Črna kronika

16-letnik na mopedu trčil v kolesarko, ki se je huje poškodovala

Žusterna, 26. 09. 2025 06.25 | Posodobljeno pred eno minuto

Na kolesarski stezi med Koprom in Žusterno sta v četrtek popoldne trčila 16-letnik na mopedu in 55-letna nemška kolesarka, ki se je pri tem huje poškodovala. Mladoletnika čaka kazenska ovadba, obveščeni so bili tudi starši.

Po trku sta oba padla.
Nesreča se je zgodila malo pred 16. uro, ko je 16-letnik peljal z mopedom od Kopra proti Žusterni po kolesarski stezi. "V desnem ovinku je izgubil nadzor nad mopedom in zapeljal na nasprotno smer. V tistem trenutku je od Žusterne proti Semedeli pripeljala 55-letna državljanka Nemčije s kolesom, v katero je trčil," so sporočili s Policijske uprave Koper.

Po trku sta oba padla, kolesarka je po prvih podatkih huje poškodovana, utrpela je zlom dlančnice.

Povzročitelju sledi kazenska ovadba, policija je obvestila tudi njegove starše. 

