Z mopedom vlekel mrtvega psa in ga odvrgel med biološke odpadke

Policisti so 67-letnega voznika izsledili in ugotovili, da je imel psa privezanega na moped. Kršitelju so policisti izdali plačilni nalog po členu 45/3 ZZZiv, napisali pa bodo tudi poročilo na Inšpekcijo za varno

hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Domačinu so odredili še preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,47 miligramov v litru izdihanega alkohola, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog in začasno odvzeli vozniško dovoljenje.