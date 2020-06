Z motorjem brez vozniškega dovoljenja pijan divjal in trčil v policista

Ljubljanski policisti so imeli polne roke dela z voznikom, ki je vozil neregistriran in tehnično neizpraven motor. Prav tako ni imel vozniškega dovoljenja in ni ustavil na znak policista. V policista motorista je trčil, izgubil nadzor in padel po vozišču.

Včeraj, okoli 7. ure so občani obvestili PU Ljubljana, da po ulicah na območju Šiške že nekaj časa divja voznik motornega kolesa. Voznika je izsledil policist na motorju, ki ga je pričel ustavljati, vendar se ta na znake modrih luči in sirene ni ustavil, temveč je svojo vožnjo nadaljeval po cesti, pločnikih, travnatih površinah na območju Šiške. PREBERI ŠE Dve tretjini prometnih nesreč motoristi letos povzročili sami Na Plešičevi ulici je policist motorist zapeljal vzporedno z motoristom ter ga pozival naj se ustavi, motorist pa je sunkovito zapeljal v levo in trčil v policista motorista. 34-letni Ljubljančan je nato izgubil nadzor nad vozilom in padel po vozišču. V nesreči je dobil manjšo odrgino, a je zdravniško pomoč zavrnil. Policisti so ugotovili, da je 34-letnik vozil neregistriran in tehnično neizpraven motor brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Prav tako je vozil pod vplivom alkohola (0,78 mg/l), strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog je odklonil, do policistov pa se je tudi nedostojno vedel. Izdan mu je bil plačilni nalog, zaseženo mu je bilo motorno kolo, prav tako pa bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili s PU Ljubljana.