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Črna kronika

Z motorjem v medveda

Begunje, 14. 07. 2026 06.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Medved na cesti

Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica motorist trčil v medveda, ki je po trku odšel s kraja dogodka. Voznik motorja je pri tem utrpel poškodbe.

Nesreča se je zgodila v ponedeljek ob 21. uri. 

Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj dogodka, poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Postojna ter jim nato pomagali pri dokončni oskrbi in prenosu v reševalno vozilo. 

Sanirali so tudi razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motornem kolesu. Na kraju sta bila tudi lovca LD Cajnarje, policisti in dežurni delavec cestnega podjetja, so sporočili iz Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje.

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