Z motorjem v medveda

Nesreča se je zgodila v ponedeljek ob 21. uri.

Gasilci PGD Cerknica so zavarovali kraj dogodka, poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Postojna ter jim nato pomagali pri dokončni oskrbi in prenosu v reševalno vozilo.

Sanirali so tudi razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motornem kolesu. Na kraju sta bila tudi lovca LD Cajnarje, policisti in dežurni delavec cestnega podjetja, so sporočili iz Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje.