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Z motornim kolesom brez vozniškega dovoljenja trčil v avtomobil

Šempas, 04. 06. 2026 15.25 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Motor na tleh

V Šempasu se je v torkovih večernih urah zgodila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan mladoletni voznik motornega kolesa. Do trčenja je prišlo zaradi neupoštevanja varnostne razdalje pri prehitevanju voznice osebnega avtomobila.

Iz PU Nova Gorica sporočajo, da so bili policisti včeraj zvečer obveščeni o prometni nesreči v Šempasu. Ugotovili so, da sta oba udeleženca vozila iz Nove Gorice proti naselju Vitovlje. Ko sta pripeljala do tamkajšnje pošte, je voznica osebnega avtomobila zavila levo, mladoletni motorist pa je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji desni del njenega vozila.

V prometni nesreči je bil mladoletni motorist huje telesno poškodovan. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica ter reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovanca oskrbeli in ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Policija
Policija
FOTO: Shutterstock

Policisti so motorno kolo zasegli na podlagi 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP). Zoper mladoletnega povzročitelja prometne nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Šempas prometna nesreča mladoletni motorist Nova Gorica

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