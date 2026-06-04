Z motornim kolesom brez vozniškega dovoljenja trčil v avtomobil

Iz PU Nova Gorica sporočajo, da so bili policisti včeraj zvečer obveščeni o prometni nesreči v Šempasu. Ugotovili so, da sta oba udeleženca vozila iz Nove Gorice proti naselju Vitovlje. Ko sta pripeljala do tamkajšnje pošte, je voznica osebnega avtomobila zavila levo, mladoletni motorist pa je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji desni del njenega vozila.

V prometni nesreči je bil mladoletni motorist huje telesno poškodovan. Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica ter reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovanca oskrbeli in ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica.