Z motornim kolesom se je odpeljal na testno vožnjo, a se ni več vrnil

Policisti so voznika opazili na avtocesti, v smeri proti Mariboru. Iz Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Celje so na avtocestne izvoze in na avtocesto napotili še dodatne patrulje. Voznik je avtocesto zapustil na območju Slovenske Bistrice, kjer so ga kasneje tudi izsledili.

Mladoletni voznik, doma z območja Žalca, ki je motorno kolo odpeljal, nima vozniškega dovoljenja. "Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja sledi obdolžilni predlog. Zaradi odvzema motornega vozila pa kazenska ovadba," so pojasnili na PU Celje.