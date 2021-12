Z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola trčil v dve vozili

Ljubljanski policisti so obravnavali prometno nesrečo na zahodni ljubljanski obvoznici, v kateri so bila udeležena tri vozila. Povzročil jo je pijan voznik osebnega vozila, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo. Povzročitelj in še dve osebi so v nesreči utrpeli lažje poškodbe.

icon-expand Policija je povzročitelju nesreče odvzela vozniško dovoljenje (slika je simbolična). FOTO: Aljoša Kravanja Nesreča se je zgodila v soboto zvečer okoli 22. ure pri izvozu Brdo v smeri Vrhnike. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,45 mg/l). Najprej je trčil v voznika osebnega vozila, nato pa še v voznico. Povzročitelj, voznica in njena sopotnica so bili v nesreči lažje poškodovani. Povzročitelju je Policija odvzela vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo po vseh znanih okoliščinah izveden ustrezen ukrep. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, sta dve vozili, udeleženi v nesreči, po trku pristali na strehi, gasilci GB Ljubljana pa so s tehničnim posegom ukleščeni osebi rešili iz vozila.