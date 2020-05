Z neregistriranim avtomobilom in brez vozniškega dovoljenja bežala pred policisti

Metliški policisti so v torek v Dragomlji vasi poskušali ustaviti osebni avtomobil, ki ni upošteval modre luči in sirene in poskušal policistom zbežati z vožnjo po gozdni cesti. Ko jim ga je uspelo ustaviti, so ugotovili, da gre za starega znanca policije – 35-letnika, ki so ga že triintridesetkrat obravnavali zaradi različnih prekrškov s področja prometne varnosti. Zanj bodo predlagali uvedbo postopka o prekršku, ker je vozil neregistriran avto brez vozniškega dovoljenja, ker so bile na avtu tablice drugega vozila, ker avto ni bil zavarovan, ker ni upošteval znakov policistov, povrhu pa je v vozilu manjkala tudi obvezna oprema. Policisti so avtomobil zasegli in odpeljali, so sporočili s PU Novo mesto.

Podobno se je zgodilo tudi 21-letnemu vozniku, ki so ga ustavljali v Hrastu pri Jugorju. Voznik najprej ni hotel ustaviti na znake policistov, ko pa so ga ustavili, so ugotovili, kaj je bil verjetni razlog, da se mu je mudilo naprej – vozil je namreč neregistriran avto brez tablic in vozniškega dovoljenja. Tudi za njega bodo uvedli postopek o prekršku, še prej pa so mu zasegli avtomobil.