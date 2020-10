Z neregistriranim vozilom in brez izpita zapeljal v jarek

Na gorenjski avtocesti je voznik z osebnim avtomobilom med odcepoma Kranj vzhod in zahod zapeljal v jarek in pri tem uničil svoje vozilo. Policisti so ob ogledu ugotovili, da vozilo ni bilo registrirano, prav tako voznik ni imel vozniškega dovoljenja.

Prometna nesreča na gorenjski avtocesti se je zgodila v ponedeljek ob 16.45. Na neregistriranem vozilu, ki je zapeljalo v jarek, so bile nameščene druge registrske tablice, so ugotovili kranjski policisti. Voznik, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, pa je tudi odklonil strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog. icon-expand FOTO: PU Kranj icon-chevron-left icon-chevron-right Nekaj kilometrov naprej pri priključku Strahinj–Naklo pa so ob 17.25 naletno trčila tri vozila. O nesreči policisti še vodijo postopek in zbirajo obvestila. V tej nesreči se je po prvih podatkih ena udeleženka lažje poškodovala.