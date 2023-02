Na območju Krvavca z novim policijskim helikopterjem reševali poškodovanca

Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, so bili včeraj okoli 19.15 obveščeni o nesreči s hudimi telesnimi poškodbami. V enem od objektov na območju Krvavca je namreč po stopnicah padel 52-letni moški.

"Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je moški sam padel po stopnicah in se hudo telesno poškodoval. Pomoč na kraju so mu nudili gorski reševalci in zdravstveno osebje," so zapisali v PU Kranj. Po nudenju prve pomoči so ga z novim helikopterjem slovenske Policije odpeljali v UKC Ljubljana.