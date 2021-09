Z nožem grozil prodajalki in ukradel denar

Ropar je z nožem grozil prodajalki in iz blagajne ukradel denar (slika je simbolična).

Za zdaj neznani storilec se je roparske tatvine lotil včeraj okoli 14 ure. Pri tem ni bila poškodovana nobena oseba, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Policisti roparja še niso izsledili, zato nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Po njihovem opisu je storilec moški, star okoli 25 let, visok od 175 do 180 centimetrov, suhe postave, oblečen v rdečo jopo s kapuco z dolgimi rokavi, so sporočili s PU Ljubljana.