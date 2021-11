Z nožem grozil prodajalki, nato zbežal: iskal ga je tudi helikopter

V četrtek okrog 15. ure je neznani moški vstopil v trafiko v Mengšu in z nožem zagrozil prodajalki, naj mu izroči denar. Nato je z nekaj sto evri gotovine s kraja zbežal. Policisti so pregledali okolico, pri čemer je sodeloval tudi policijski helikopter, a storilca niso izsledili. Gre za starejšega moškega, visokega med 180 in 190 cm, z brado. Oblečen je bil v rdečo bundo, nosil je očala, masko in črno kapo. Policisti z zbiranjem obvestil nadaljujejo, o vseh ugotovljenih okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.