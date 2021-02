Z nožem umoril nekdanjo ženo

Kot smo že poročali, so umorjeno 76-letnico na njenem domu našli svojci, policija pa je bila o dogodku obveščena v torek nekaj pred šesto uro zjutraj.

Med vožnjo na kraj zločina je patrulja nedaleč od hiše opazila prazen osebni avtomobil, ki je bil udeležen v prometni nesreči. Voznika so izsledili v neposredni bližini kraja dogodka. Potem ko ga je ekipa prve pomoči oskrbela, so ga zaradi hudih telesnih poškodb z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer ostaja na zdravljenju, je sporočila predstavnica PU MariborAnita Kovačič Čelofiga.

"V dosedanji kriminalistični preiskavi in z ogledom kraja kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da je opisani moški v torek, okoli 5.15, z nožem umoril svojo 76-letno ženo. Po vsej verjetnosti je to storil medtem ko je žrtev spala. Predmet storitve kaznivega dejanja je storilec pustil na kraju dejanja," je še dodala.

Preiskava je pokazala, da se je osumljenec takoj po dejanju s kraja odpeljal s svojim vozilom in po približno 500 metrih vožnje iz neznanega vzroka zapeljal z vozišča ter čelno trčil v drevo. Ob tem se je hudo telesno poškodoval. Peš se je nato vrnil nazaj na kraj kaznivega dejanja, kjer so ga policisti tudi izsledili.

Zgodovina družinskega nasilja

Ugotovili so tudi, da sta se zakonca zaradi nesoglasij pred približno petimi leti razšla in zaživela ločeno. "Policija je v preteklosti v njuni zakonski skupnosti, ko sta še živela skupaj, večkrat posredovala, in sicer zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, v dveh ločenih primerih pa sta bili zoper osumljenca podani tudi dve kazenski ovadbi, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini in lahke telesne poškodbe. V obeh primerih sta bila osumljenemu izrečena ukrepa prepovedi približevanja, veljavnost zadnjega pa je v letu 2013 potekla," je pojasnila Anita Kovačič Čelofiga.

Minulo sredo, manj kot teden dni pred zločinom, se je osumljeni vrnil k 76-letnici, dodaja.

Preiskava sicer še vedno poteka, saj še niso znane vse okoliščine dejanja, prav tako ne poznajo motiva. Za kaznivo dejanje umora po 116. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) je predpisana kazen zapora najmanj petnajstih let. Dežurni preiskovalni sodnik je odredil sodno obdukcijo pokojne.