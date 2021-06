Z nožem v rokah zahteval denar

Ljubljanske policiste so ponoči obvestili o treh dogodkih na območju središča Ljubljane, kjer je 35-letni osumljenec na različnih krajih ob Ljubljanici zagrozil trem oškodovancem. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je z nožem v roki od njih zahteval denar, dva pa je tudi udaril in ju lažje telesno poškodoval, a nobenemu ni uspel ukrasti nobenih predmetov.

Na kraj dogodka je odšlo več policijskih patrulj, policisti pa so osumljenca, na podlagi danega opisa, prijeli in mu odvzeli prostost, ob postopku pa so pri njem našli in zasegli nož.

Kot so še sporočili policisti, je bil osumljenec v preteklosti že obravnavan za kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete in kazniva dejanja z elementi nasilja. Policisti sicer nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poskusa ropov in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.