Z nožem zagrozil moškemu, da je zapustil vozilo, nato se z avtom odpeljal

Ljubljanske policiste so zjutraj, okoli 5.30, obvestili o ropu na območju centra prestolnice. Kot so ugotovili, sta neznana storilca prišla do oškodovanca, ki je sedel v osebnem vozilu, in mu zagrozila z nožem, da je moral zapustiti osebno vozilo.

Eden od storilcev se je nato odpeljal z osebnim vozilom znamke Hyundai i30. Policisti so sporočili, da še zbirajo obvestila v zvezi z omenjenim kaznivim dejanjem in bodo o okoliščinah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policisti so posredovali tudi opis obeh storilcev. Eden je bil oblečen v sive kratke hlače in temnejšo majico, je višje postave in ima črne lase in črno brado. Drugi moški je visok okoli 160 cm, suhe postave in svetlih las z blond prameni. Oblečen je bil v črno trenirko in temno majico, govoril pa je tuj jezik.