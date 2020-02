Z objestno vožnjo pijana voznica v Novem mestu povzročila nesrečo

V sredo okoli 15. ure so občani policiste obvestili o voznici osebnega avtomobila, ki naj bi na Seidlovi cesti ogrožala pešce in druge udeležence v prometu. Vozila naj bi vozila po pločniku ter po levi in desni strani prehitevala druga vozila.

Takoj so se odzvali, voznico izsledili, jo izločili iz prometa in odpeljali v prostore za pridržanje. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 49-letna kršiteljica povzročila tudi prometno nesrečo. Med vožnjo po Seidlovi cesti proti centru mesta je v križišču trčila v avtomobil voznice, ki je ustavila ob rdeči luči na semaforju, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.