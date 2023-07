Z orožjem vstopil v prodajalno, vzel denar in pobegnil

Policisti so bili obveščeni o kaznivem dejanju ropa v prodajalni v bližini Ljudskega vrta v Mariboru. Po prvih informacijah je storilec ob vstopu v prodajalno pristopil do stranke, domnevno z orožjem, pri tem pa zahteval prodajalko, ki ji je nato ukazal, da odpre blagajno. Iz nje je odtujil gotovino in odšel.

Dogodek se je zgodil okrog 14.20. ure. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, je storilec, ki je odšel v smeri Ljudskega vrta, visok približno 180 centimetrov, suhe postave, na glavi je imel kapo modre barve, čez obraz je imel nameščeno ruto, oblečen je bil v temno modro majico s kratkimi rokavi in kratke jeans hlače. Na kraju dogodka potekajo intenzivne aktivnosti za njegovo izsleditev; policisti opravljajo ogled, zbirajo obvestila o storilcu in o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, so še navedli na PU Maribor. Vse, ki so storilca opazili ali imajo druge koristne informacije o dejanju, prosijo, da o tem obvestijo policijo na 113.