Z osebnim vozilom zapeljal v gostinski lokal na bencinski črpalki

S Policijske uprave Ljubljana so nam sporočili, da se je nesreča po do sedaj zbranih informacijah zgodila, ker je voznik naglo speljal izpod pokritega dela bencinskega servisa, ko pa je pripeljal na mokri del ceste, ga je zaradi neprilagojene hitrosti zaneslo z vozišča. Vozilo je tako trčilo v objekt bencinskega servisa ter teraso gostinskega lokala, kjer so se nahajale tri osebe.

Posredovali so gasilci PGD Stična, Ivančna Gorica in GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, posuli razlite motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči Ivančna Gorica in Ljubljana pri oskrbi poškodovanih oseb. Tri poškodovane osebe so na kraju oskrbeli in jih nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana. V trčenju so bile vse tri osebe na terasi lažje telesno poškodovane, so dodali na PU Ljubljana.

Slovenski voznik, ki je vozil vozilo tuje registracije, v nesreči ni bil poškodovan, zoper njega pa policisti vodijo postopek o prekršku.