Z ostrim predmetom hudo poškodoval 88-letnico in pobegnil

Ljubljanski policisti so bili nekaj pred 19. uro obveščeni, da je v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Viča v Ljubljani storilec z ostrim predmetom huje poškodoval 88-letno žensko. Poškodovani je bila takoj nudena pomoč, z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje pa je ogroženo, so dodali.

"Na tem območju potekajo aktivnosti za iskanje znanega osumljenca, ki je z oškodovanko v sorodstvenem razmerju," so zapisali.

Kriminalisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja, zavarujejo dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo, so nam še pojasnili.