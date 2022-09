Z ostrim predmetom napadel 28-letnika in ga huje ranil

Ljubljanski policisti so bili o dogodku na območju Most obveščeni včeraj nekaj pred 19. uro. Hudo poškodovanega 28-letnika zdravijo v ljubljanskem kliničnem centru, njegovo življenje pa po do sedaj znanih podatkih Policije ni ogroženo.

Kmalu po dogodku so policisti izsledili 37-letnega storilca, zaradi suma storitve kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo so mu odvzeli prostost.

S PU Ljubljana so še sporočili, da nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.