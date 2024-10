Z ostrim predmetom od uslužbenke lekarne zahteval denar

V sredo okoli 19. ure so bili policisti obveščeni o ropu na območju Škofje Loke, kjer je zamaskirani neznani storilec vstopil v lekarno in od uslužbenke zahteval denar. V roki je držal oster predmet, iz blagajne pa si je vzel nekaj denarja in peš pobegnil s kraja. V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa so kraj kasneje zavarovali in opravili ogled. Še vedno nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja, da bi izsledili storilca. O vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.